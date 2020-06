Województwo lubuskie objęło przewodnictwo w Konwencie Marszałków – grupie, którą tworzą marszałkowie wszystkich szesnastu województw. Z czym wiąże się prezydencja? Między innymi z tym, że to właśnie region lubuski zorganizuje kolejne obrady samorządowców.

Konwent Marszałków spotka się w Lubuskiem trzykrotnie – najpierw w Lubniewicach, potem w Zielonej Górze i Mierzęcinie. W trakcie wydarzenia przedstawiciele wojewódzkich samorządów opracują wspólne stanowiska w sprawach ogólnopolskich. Tematem będzie m.in. finansowanie ochrony zdrowia.

Zaprosiliśmy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Adama Niedzielskiego, ponieważ spieramy się z dyrektorem naszego oddziału co do korekty ryczałtów. Chcemy więc z tym „pierwszym garniturem” porozmawiać o tych sprawach, niesłychanie ważnych dla wszystkich Polaków. I oczywiście zaprosiliśmy pana ministra zdrowia – Łukasza Szumowskiego. Lobbujemy, staramy się, żeby przyjechał do nas do regionu. Myślę, że w okresie wakacyjnym, gdy nie będzie tak dużego obciążenia kolejnymi zachorowaniami, to Ministerstwo Zdrowia do nas dotrze.