Dziś kończy się pierwszy etap projektu „Lubuskie Bony Wsparcia”. Przedsiębiorcy, którzy uzyskali pomoc w kryzysie spowodowanym pandemią, będą podpisywać umowy z operatorami programu.

Dotychczasowy przebieg konkursu wniosków skomentował Janusz Jasiński, przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Była ona odpowiedzialna za rozdzielanie środków na południu województwa.

Sprawdziliśmy wszystkie wnioski. 418 przeszło ocenę formalną, czyli zakwalifikowało się do oceny merytorycznej. W pierwszej alokacji w strukturze OPZL-u ilość wspartych firm to około 156. Po zwiększeniu alokacji dochodzi następne 75. 92% z tych firm, które dostaną dotacje, to osoby samozatrudnione i firmy mikro do 10 osób. 8% to firmy małe i średnie. Średnia dotacja to na dziś 91 tysięcy złotych.