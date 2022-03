Wielkimi krokami zbliżamy się do Międzynarodowego Dnia Teatru, m.in Lubuski Teatr przygotowuje się na to święto w postaci premierowej sztuki “Kanadyjskie Sukienki” w reżyserii Macieja “Archona” Michalskiego.

To jednak nie wszystkie propozycje na marzec z repertuaru naszego teatru, który jest bardzo bogaty o czym w rozmowie z Radiem Index mówiła Magdalena Pawlak z Impresariatu Lubuskiego Teatru.

Na najbliższy weekend będziemy grać “Sztukę” Yasminy Rezy, na scenie kameralnej. Jak co tydzień mamy także propozycje dla naszych najmłodszych widzów. W sobotę i w niedziele widzowie zobaczą “Krasnoludki i Śnieżkę”, to propozycja która świetnie wpisała się w repertuar naszego teatru. Następny weekend to właśnie 26.03-27.03 Premiera “Kanadyjskich Sukienek” i Międzynarodowy Dzień Teatru. W ten świąteczny weekend kolejna propozycja dla naszych najmłodszych widzów “Pan Mniam, mniam”