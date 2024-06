Sezon artystyczny w Lubuskim Teatrze zakończony. Jak, co roku zamknęła go gala Leony. W trakcie, której poznaliśmy najpopularniejszych aktorów, aktorki oraz spektakle.

Nowością w plebiscycie była możliwość głosowania na spektakle realizowane w otwartym w październiku 2023 Teatrze Lalek. Uznanie widzów zdobyły sztuki „Przedstawię Ci Tatę” oraz „Niezwykłe Odkrycie Papugi” Łącznie zrealizowano osiem premier.

Dla dyrektora Lubuskiego Teatru był to sezon połączony dwoma biegunami. Z jednej strony mieliśmy otwarcie sceny lalkowej, a z drugiej śmierć przyjaciela teatru, reżysera Jana Szurmieja. Teatr rozpoczyna planowanie korowodu winobraniowago oraz kolejnego sezonu.

Szykujemy się do realizacji projektu „Przestrzenie Sztuki” i do bardzo intensywnego nowego sezonu. Oprócz premierowej sztuki „Jestem Ziarnkiem Maku” będzie sześć mniejszych projektów w tym większość, to będą bajki dla dzieci, a z dużych projektów zmierzymy się z „Balladyną” oraz „Romeo i Julią” Prowadzimy też rozmowy z zaprzyjaźnionymi teatrami w Głogowie i Lesznie, aby zrealizować wspólne spektakle.

Podczas tegorocznej gali najwięcej nagród otrzymał Robert Kuraś, aktor zgarnął nagrody w kategorii: Nagroda Parlamentu Studenckiego UZ, Nagroda Dziennikarzy, Nagroda Publiczności oraz grupowo za spektakl „Przedstawię Ci Tatę” Jak sam mówi na takie nagrody pracuje się wspólnie.

Najpopularniejszą aktorką została Katarzyna Hołyńska. W minionym sezonie wcielała się w główną rolę w przedstawieniu „Niezwykłe Odkrycie Papugi” w reżyserii Bartosza Jędrasia.

Dla mnie, to bardzo wyjątkowe wyróżnienie. Ponieważ jest, to zwieńczenie mojej ciężkiej pracy i daje mi takie poczucie, że to co robię ma po prostu sens.