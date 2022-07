Do tegorocznego Winobrania został nieco ponad miesiąc. Od 3 do 11 września na zielonogórskich mieszkańców czeka wiele atrakcji m.in. spotkania teatralne przygotowane przez Lubuski Teatr w Zielonej Górze.

Miłośnicy teatru będą mieć możliwość uczestniczyć w siedmiu różnych spotkaniach teatralnych. W ciągu trwającego Winobrania odbędą się spektakle i koncerty, które mają za zadanie rozbawić widzów. O repertuarze na pierwsze dni września mówi Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru.

Już nadchodzi dużymi krokami czas na Winobraniowe Spotkania Teatralne i przypomnę, że jak co roku, to jest szansa na spotkanie ze znanymi aktorkami i aktorami, ulubieńcami naszych widzów z ich ukochanych seriali. To są spotkania też z zaprzyjaźnionymi teatrami, ale przede wszystkim spotkanie z uśmiechem, z uśmiechniętym teatrem, z komedią, z farsą, ze spektaklami muzycznymi, czyli ukochanymi przez naszych widzów.