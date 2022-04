Za nami kolejne wydanie programu “Usłysz Teatr” w każdy wtorek po 12:30 zabieramy was do miejsca gdzie nie zawsze da się zajrzeć. Przede wszystkim za kurtynę. W związku z sytuacją w Ukrainie, Lubuski Teatr wspiera mieszkańców tego kraju. Wcześniej informowaliśmy was o rodzinie mieszkającej nad stolarnią LT, teraz 13 i 14 kwietnia czeka nas spektakl charytatywny “Ach! Odessa-Mama”

Wpływy ze sprzedaży biletów zostaną przeznaczone na pomoc zaprzyjaźnionemu Lwowskiemu Akademickiemu Obwodowemu Teatrowi Muzyczno-Dramatycznemu im. Jurija Drohobycza oraz wsparcie osób, które pozostają „pod opieką” Lubuskiego Teatru w Polsce.

Przede wszystkim zachęcamy żeby przyjść na spektatkl, a będziemy go grali dwukrotnie 13 i 14 kwietnia. Pieniądze zebrane ze sprzedaży biletów przeznaczymy na zaprzyjaźniony teatr z Ukrainy oraz osobom pozostającym pod opieką Lubuskiego Teatru. Będzie też prowadzona zbiórka publiczna, dodatkowo w teatrze zbieramy wyprawki szkolne.

Mówiła Aleksandra Niewiadowska- Pakuła. W naszym programie mówiliśmy także o warsztatach z pisania recenzji spektakli teatralnych, te cieszyły się sporym zainteresowaniem. Warsztaty podsumowała Joanna Marcinkowska z LT.

Skupiliśmy się na rzeczach praktycznych, dzięki mojemu czternastoletniemu doświadczeniu w pisaniu recenzji mogłam tym uczestnikom opowiedzieć jak to wygląda ze strony recenzenta, jak te recenzje powinny wyglądać, jak je pisać. Rozmawialiśmy o tym, co zrobić jeśli spektakl nam się nie podoba. Uczestnicy zadawali również pytania, omawialiśmy także przykłady recenzji.

Owoce prac uczestników warsztatów już można zobaczyć w sieci.