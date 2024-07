Do Paryża jadą nie tylko nasi olimpijczycy. Wybierają się tam również przedstawiciele województwa lubuskiego i przedsiębiorcy, którzy będą promować nasz region i prezentować jego walory podczas igrzysk olimpijskich.

– Paryż to szansa na to, żeby pokazać, co lubuskie ma wspaniałego – mówił Marcin Jabłoński marszałek województwa lubuskiego.

Wśród tych wspaniałych rzeczy są produkty regionalne, lubuscy przedsiębiorcy. Mogliśmy zostać regionem partnerskim i będziemy obecni podczas olimpiady.

Blisko czterdziestu lubuskich przedsiębiorców pojedzie do Paryża na olimpijską misję gospodarczą. Ich zadaniem będzie pozyskanie międzynarodowych partnerów do biznesowej współpracy. — Po raz pierwszy w historii robimy coś, co inne komitety olimpijskie robiły na co dzień – dodaje Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

My robimy dom, który będzie dedykowany do promocji Polski w Paryżu i na świecie. Serce się raduje, że nasi sportowcu i kibice będą mogli posmakować wspaniałych produktów regionalnych.

Dodajmy, że województwo zabiera też do Francji młodych sportowców, żeby zmotywować ich do zdobycia kwalifikacji olimpijskiej w przyszłości.