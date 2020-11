30 października zakończyła się tegoroczna edycja programu „Lubuski Paszport Turystyczny”. Osoby, które w czasie wakacji podróżowały po naszym regionie, mogły zbierać pieczątki do specjalnej książeczki. Była ona dostępna w różnych punktach w województwie. Partnerem akcji było m.in. w muzeum wojskowe w Drzonowie i kaktusiarnia w Żaganiu.

– To był już trzeci sezon funkcjonowania paszportu – podsumowała Małgorzata Grad ze stowarzyszenia Zielone Grona, pomysłodawczyni programu.

Sezon trudny, bo działaliśmy w pandemicznych warunkach. Wprowadziliśmy w tym sezonie jedną planowaną nowość, czyli kalendarz wydarzeń. Każdy z naszych 24 partnerów musiał utworzyć jedno wydarzenie dedykowane właśnie tej akcji. Z tego, co wiem, większość partnerów była z przebiegu tych wydarzeń zadowolona, ponieważ ściągnęły one wielu zainteresowanych osób. Liczba partnerów z sezonu na sezon się powiększa, bo w pierwszym sezonie było 15, w drugim – 20, a w trzecim – 24.

– Paszport turystyczny dostaliśmy właściwie przez przypadek – mówił Marek Kokot, uczestnik programu.

Żona zamówiła pierniki. Pani, która sprzedała nam te pierniki w Raculce, dołączyła paszport. Więc skoro nie mamy co robić, jest pandemia, to zacznijmy jeździć w weekend i odwiedzać te miejsca. Akurat musimy jeździć z córką do Żar na szczepienie. Po drodze zahaczyliśmy o Żagań – nie miałem świadomości, że są bezkolcowe kaktusy, a przy takiej ilości kaktusów, jaką tam zobaczyłem, byłem pełen podziwu.