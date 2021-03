OPZL wraz z partnerem – firmą Akapit z Żar wesprze 150 osób z województwa lubuskiego w otwarciu własnej działalności gospodarczej. Wszystko w ramach projektu “Lubuski Biznes ma POWER!”

Celem projektu jest wsparcie 150 osób z województwa lubskiego, pozostających bez zatrudnienia. O szczegółach mówi dyrektor biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Joanna Zielińska:

Wsparcie skierowane będzie do osób w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, w tym przez osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 roku z powodu COVID-19, z województwa lubuskiego. Co jest konieczne, by otrzymać dotację?

Wnioski można składać do 15 kwietnia.