Niskie i nieegzekwowalne kary za zanieczyszczanie środowiska i odebranie kompetencji samorządom, by dbać o rzeki – to zdaniem polityków opozycji przyczyny obecnej sytuacji, która dotknęła Odrę. Katastrofy ekologicznej, można byłoby uniknąć, gdyby sprawnie funkcjonowało państwo.

Przedstawiciele lubuskich samorządów, a także lokalni parlamentarzyści mówili dziś, że oczekują od rządu skutecznej interwencji, żeby ratować, co się da. – W naszym kraju nikt się nie przejmuje tym, co się dzieje ze środowiskiem – mówi Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Lewicy.

To jest sytuacja dramatyczna, w której samorządowcy, gospodarze terenu muszą ratować co się da i muszą ratować ludzi, których firmy upadają. Możliwości, które ma państwo, z tych możliwości nie korzysta albo pozostaje bierne, ponieważ nie ma formuły, która by egzekwowała skutecznie kary od bandyckich przedsiębiorców, którzy zanieczyszczają środowisko.