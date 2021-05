Zobacz info

Wyjątkowo kukiełkowo – konkursadresowany do uczniów szkół podstawowych oraz dzieci przedszkolnych. Polega na stworzeniu kukiełkimieszczącej się na patyczku od wykałaczki. Kukiełki nagrodzoneprzez jury wezmą udział w inscenizacji przygotowanej przez bibliotekarzy. Dlazwycięzcy Konkursu przewidziano nagrodę rzeczową. Efektem konkursu będzie przedstawieniekukiełkowe z udziałem nagrodzonych lalek. Fotografie grup przedszkolnych oglądającychtransmisję spektaklu na żywo, przesłane do organizatorów, we...