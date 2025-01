Mimo, że Urząd Marszałkowski zarezerwował blisko 10,5 mln zł na loty z Babimostu do Londynu, to żaden przewoźnik nie zgłosił się do przetargu. Oznacza to, że na razie lotów do stolicy Wielkiej Brytanii nie będzie.

Marcin Jabłoński, marszałek województwa lubuskiego deklaruje jednak, że władze regionu robią wszystko, żeby te połączenie jak najszybciej pojawiło się w ofercie. – Nie zawsze udaje się za pierwszym razem – skomentował.

Próbujemy teraz zorganizować połączenie do Londynu, bo wiele osób mówi o takiej potrzebie. Tego nie da się załatwić na telefon. To trzeba namówić poważne, duże, globalne firmy, żeby takie usługi świadczyły. Rozmawiamy z przewoźnikami, którzy na starcie nie zaoferują gigantycznych kosztów za bilety. To są te takie tanie linie lotnicze. Próbujemy prowadzić te rozmowy i negocjacje. To jest proces, który trwa.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy uda się uruchomić połączenie do Wielkiej Brytanii. Marszałek liczy na to, że budowa nowego terminala zwiększy zainteresowanie linii lotniczych.