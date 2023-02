1 lutego to Światowy Dzień Walki z Rakiem. O tym, że nowotwór nie musi być wyrokiem dyskutowano podczas konferencji pod hasłem „Zgotujmy sobie zdrowie” w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Na tapecie znalazły się nie tylko profilaktyka, ale również dieta antyrakowa.

Wydarzenie poprzedził jednak krótki briefing prasowy z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak oraz lekarzy specjalistów ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, którzy zwrócili uwagę na konieczność stworzenia Lubuskiego Centrum Onkologii. Mówi prof. Dawid Murawa, szef Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

Tym bardziej, że jak mówią specjaliści – leczenie onkologiczne jest w tej chwili leczeniem kompleksowym. Pacjentem nie zajmuje się jeden lekarz, a kilku. Mowa między innymi o onkologu, chirurgu oraz radiologu. Mówi prof. Marek Szwiec, kierownik Klinicznego Oddziału Onkologii.

Żeby Lubuskie Centrum Onkologii mogło powstać potrzeba około 350 milionów złotych. Szansą na stworzenie takiej placówki mogłyby być fundusze między innymi z Krajowego Planu Odbudowy. Samorząd województwa lubuskiego złożył w tej sprawie kilkanaście wniosków do ministerstwa, póki co pozostają one bez odpowiedzi.