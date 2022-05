Piłkarze Lechii Zielona Góra coraz bliżej utrzymania. Dziś w kolejnym spotkaniu rozgrywek III ligi zielonogórzanie pewnie pokonali LKS Goczałkowice Śląskie 3:0.

Lechia znakomicie weszła w mecz, bo już w 14 minucie na listę strzelców wpisał się Mykyta Łoboda zdobywając pierwszego gola. To tylko uskrzydliło gospodarzy, którzy w 28 minucie po ładnej, zespołowej akcji zdobyli drugiego gola. Autorem bramki był Przemysław Mycan. Ten sam zawodnik jeszcze przed przerwą wpisał się na listę strzelców po raz drugi. Lechia do przerwy prowadziła już 3:0!