We wtorek winobraniową publiczność rozgrzał Mrozu. Wcześniej byliśmy świadkami świetnych koncertów z udziałem Mery Spolsky i Nosowskiej.

Dziś kolejna gwiazda wielkiego formatu. Na winobraniowej scenie zaśpiewa Sokół – To będzie prawdziwa petarda – mówił w Radiu Index Marta Blonkowska z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

My też ludzi wysłuchaliśmy, było bardzo dużo propozycji hiphopowych. Postawiliśmy na Sokoła. To był dobry wybór, bo on sam w niejednym swoim kawałku rapuje i dla starszych i dla młodszych. Ostatni singiel “:Jednorożec” do tego nawiązuje. Jesteśmy pewni, że to będzie totalna petarda.