Kryminologia z resocjalizacją – to nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim, który ma na celu wykształcenie między innymi przyszłych funkcjonariuszy służby więziennej. Co za tym idzie – jego absolwenci mają szansę na znalezienie pracy choćby w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze.

Jakie cechy charakteru musi jednak posiadać przyszły funkcjonariusz służby więziennej? Zapytaliśmy o to mjr Magdalenę Wawrzyk z miejscowego Aresztu Śledczego.

Powinien przede wszystkim mieć odpowiednie właściwości do pełnienia służby. Zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Musi to być osoba, które potrafi szybko podejmować decyzje, jest odporna na stres, do tego komunikatywna.