Trwają ogólnopolskie Dni Honorowego Krwiodawstwa. Okazja idealna nie tylko do wyróżnienia tych najbardziej zasłużonych, ale i do podsumowań. Obecnie w lubuskiej bazie krwiodawców jest około 29 tysięcy osób. I są to wciąż aktywni krwiodawcy. Oddają oni krew nie tylko w zielonogórskim centrum, ale i podczas akcji wyjazdowych krwiobusów.

Zanim jednak krew oddamy warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Mówi Krzysztof Piwowarczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Krew można oddawać 6 razy w roku panowie, 4 razy panie. Są osoby, które idą na maksa i tyle jej oddają. Albo i krwiodawcy, którzy robią to sporadycznie. Ale pamiętajmy, że regularne oddawanie krwi pomaga nam w funkcjonowaniu banków krwi.

Żeby oddać krew, należy też być osobą zdrową i ważyć więcej niż 50 kilogramów. A czy któraś z grup krwi jest szczególnie cenna? Mówi Jacek Fortuna, prezes Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Można powiedzieć, że każda grupa krwi jest cenna. Tak jak cenny dla nas jest każdy krwiodawca.

Dodajmy, że Dni Honorowego Krwiodawstwa potrwają do soboty, czyli 26 listopada.