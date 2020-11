Zespól Zastalu Enei BC Zielona Góra zdziesiątkowany, ale na całe szczęście nie przez kontuzje, ale przez okienko dla reprezentacji.

W lidze mamy ponad tygodniową przerwę z uwagi na mecze eliminacji do mistrzostw Europy. Praktycznie całe nasze towarzystwo się rozjechało. U nas, w zespole nie tylko powołani do kadry Łukasz Koszarek i Marcel Ponitka ale i będący asystentem trenera Mike Taylora – Arkadiusz Miłoszewski.

Trener Tabak pojechał na Słowację. Lundberg do reprezentacji Danii. Freimanis i Berzins na Łotwę, Kris Richard do Rumunii, zresztą będziemy grali przeciwko niemu w Hiszpanii. Pozostali dostali cztery dni wolnego po meczu z Ostrowem. W środę wracają do treningów. Będą trenowali w okrojonym składzie. Dopiero we wtorek się spotykamy z całym zespołem, a w czwartek gramy mecz z Lublinem