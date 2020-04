81 osób zakażonych w województwie, brak nowych przypadków w ciągu ostatnich kilku dni, „czysty” powiat międzyrzecki i krośnieński. Tak wygląda sytuacja epidemiologiczna w naszym regionie. Od początku epidemii w Lubuskiem zostały wykonane ponad 4 tysiące testów na koronawirusa.

Próbki pobrane od pacjentów są badane na bieżąco w wojewódzkim sanepidzie. Laboratorium działa codziennie, całą dobę.

Jeżeli chodzi o testy, to przede wszystkim są one wykonywane po zleceniu lekarza. Jeżeli osoba ma objawy bądź miała kontakt z osobą zakażoną albo podejrzaną o zakażenie, to ma pobierany wymaz i próbka jest badana. Badamy również próbki u osób z kwarantanny, które były nią objęte na mocy decyzji sanepidu. Od kilku dni badamy również prewencyjnie. Dzięki temu mamy już przebadany cały personel medyczny oraz wszystkich pacjentów domów pomocy społecznej. Priorytetowo badamy również próbki personelu medycznego, policjantów, straży granicznej.