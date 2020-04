Lubuski Urząd Wojewódzki przygotował mapę, która pokazuje liczbę zakażonych koronawirusem w naszym regionie. Dowiemy się z niej, ile jest osób z potwierdzoną infekcją, ilu pacjentów wyleczono i jakich powiatów dotyczą zakażenia.

Skąd i jak często urząd czerpie dane widoczne na mapie? Wyjaśnia Aleksandra Chmielińska-Ciepły, rzecznik prasowy wojewody lubuskiego.

Najwięcej przypadków dotyczy powiatu żagańskiego i miasta Zielona Góra. Infekcji koronawirusem nie odnotowały dotąd dwa powiaty: międzyrzecki i krośnieński.