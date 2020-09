Zobacz info

Warsztat chustowy. Dzieci do 4 miesiąca

Warsztat wiązania chusty kierujemy do rodziców rozpoczynających przygodę z noszeniem dziecka w chuście - kobiet w ciąży i rodziców z dziećmi do 3-4 miesiąca. To propozycja także dla osób, które samodzielnie rozpoczęły chustowanie, ale mają wątpliwości dotyczące poprawności wiązania bądź pozycji dziecka w chuście. Warsztat wprowadza w podstawy bezpiecznego noszenia, uwzględniając rozwój dziecka w pierwszych miesiącach życia. Nauka obejmuje pracę z chustą długą tkaną (3,5m - 5m) i wiązania "kie...