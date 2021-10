Lubuski Teatr szykuje się do premiery. I to już w najbliższą sobotę. Na scenicznych deskach zobaczymy „Kordiana” Juliusza Słowackiego w reżyserii Zbigniewa Walerysia, który to w tytułowym bohaterze dostrzega podobieństwo do współczesnej młodzieży.

Polega ono przede wszystkim na podobnych problemach, takich jak zawody miłosne, gonitwa za pieniędzmi lub brak społecznego zrozumienia. Kto zatem powinien przede wszystkim zasiąść na widowni?

Przede wszystkim młodzież, bo Kordian jest młodym człowiekiem. Zobaczą w nim siebie. Pomimo, że to tekst sprzed prawie 200 lat, ale tematy są wciąż aktualne.

Co ciekawe – w rolę tytułowego bohatera wciela się aż trzech aktorów. Jednym z nich jest Daniel Zawada, nowy aktor Lubuskiego Teatru.

Gram w środkowej części spektaklu jakby. Robiąc research zdałem sobie sprawę, że bardzo dużo młodych osób nie mówi o swoich problemach psychicznych. Duszą to w sobie. W dłuższej perspektywie może to się nawarstwiać i urosnąć do głębszych problemów. Trudnych do wyleczenia.

Premiera „Kordiana” w sobotę o godzinie 19.