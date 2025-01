W Brandenburgii po 37 latach wykryto ognisko pryszczycy. Niemcy z tego powodu wprowadzili obostrzenia, a Lubuskie kontrole graniczne. Transporty zwierząt będą podlegały kontroli do odwołania.

Wirus pryszczycy po niemieckiej stronie odnotowano w gospodarstwie zlokalizowanym w powiecie Maerkisch-Oderland w Brandenburgii. Na trzech przejściach granicznych w województwie lubuskim trwają całodobowe kontrole w związku z wykryciem tej groźnej choroby u zwierząt.Transporty bydła, owiec, kóz i świń kontrolowane są w Olszynie, Gubinku i Świecku. Mówi Sławomir Pawlak z Lubuskiej Straży Pożarnej.

Sytuacja z dzisiejszej nocy, gdzie transport trzody chlewnej z Obhausen nie miał jednego dokumentu. Został ten transport zatrzymany przez nasze służby. Na miejsce przyjechał lekarz weterynarii, który dokładnie sprawdzał ten transport, sprawdzał dokumenty, kontaktował się ze stroną niemiecką. I dopiero gdy mieliśmy pewność, gdy dokumenty zostały dowiezione…i mieliśmy pewność, że ten transport jest zdrowy. Został on przepuszczony, jechał do powiatu gnieźnieńskiego

Kontrole są również prowadzone w województwie zachodnio-pomorskim. Służby są w pełnej gotowości dodaje Pawlak.

Z punktu widzenia, gdyby na przykład liczba transportów się zwiększyła, to w każdej chwili na wniosek, na prośbę weterynarzy, lekarzy, weterynarii będziemy te bramki uruchamiać. One są gotowe i tutaj należy podkreślić, że oprócz tych służb, które do tej pory pełniły całodobowe dyżury, czyli Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego i Policja to bardzo mocno zaangażowali się strażacy, a także wojska obrony terytorialnej