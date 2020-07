Lubuscy przedsiębiorcy nie otrzymają pieniędzy, przynajmniej na razie. Konkurs o dofinansowanie w ramach projektu grantowego “Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców” został unieważniony.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie zarządu województwa przyczyną było niezadowolenie przedsiębiorców sugerujących “powiązania członków zarządu OPZL z firmami, które złożyły wniosek o dofinansowanie”.

Oto pełna treść komunikatu:

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu dnia 21 lipca br. w związku z sygnałami dezaprobaty i niezadowolenia płynącymi ze środowiska przedsiębiorców oraz doniesieniami medialnymi sugerującymi powiązania członków zarządu OPZL z firmami, które złożyły wnioski o dofinansowanie w ramach projektu grantowego Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców, rekomenduje unieważnienie konkursu. Zarząd powziął też informację o licznych błędach w trakcie naboru i przygotowaniach konkursu: krótka dostępność naboru realizowana przez system informatyczny, który przyjmował wnioski niekompletne i z niewypełnionymi do końca polami.

Zarząd pracuje nad nowym katalogiem kryteriów w celu zwiększenia dostępności dla przedsiębiorców i transparentności konkursu. Zwiększy także alokację do 50 mln zł, by pomoc dotarła do większej ilości firm, które ucierpiały wskutek pandemii.