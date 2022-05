Czy mimo kryzysu i rosnących cen na Jędrzychowie powstanie kompleks sportowo-rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci? O to zabiegali mieszkańcy w budżecie obywatelskim.

O to pytaliśmy również jednego z radnych “Zielonej Razem” Filipa Czeszyka. W Radiu Index nasz rozmówca przyznał, że taki kompleks powstanie, choć oferty przetargowe są znacznie wyższe niż zakładał magistrat.

Mamy rozstrzygnięty przetarg. Wpłynęły dwie oferty, pierwsza na 2,1 mln zł, a druga 2,3 mln zł. To więcej niż planowaliśmy wydać. W tej chwili przy otwieraniu ofert przetargowych za każdym razem drżą ręce. Ceny są horrendalne, ale tak jest w całej Polsce.

Czy mimo wysokich cen ta inwestycja zostanie zrealizowana?

Myślę, że ulica Kąpielowa skutecznie zostanie zrealizowana. Chcę uspokoić mieszkanki i mieszkańców, jestem po rozmowach z prezydentem miasta. Jest on pozytywnie nastawiony do tej inwestycji. Na pewno zrobimy wszystko, by została ona zrealizowana.