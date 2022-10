Czym się zajmują działacze Akademickiego Koła Lotniczego UZ? Odpowiedź, między innymi na to pytanie, znajdziecie w najnowszym odcinku naszego programu “Koła w ruch”. Tym razem nasza ekipa odwiedziła bowiem Aeroklub Ziemi Lubuskiej w Przylepie, bo właśnie tam studenci mechaniki lotniczej spełniają swoje marzenia o lotnictwie.

Obecnie Akademickie Koło Lotnicze UZ liczy niemal 10 osób. Są wśród nich zarówno panowie, jak i panie. Na terenie lotniska spotykają się regularnie i to właśnie tam nabywają umiejętności praktycznych. Na co dzień starają się swoją pasją zarazić także innych.

– mówiła Michaela Witkowska, członkini koła. Opiekunem Akademickiego Koła Lotniczego UZ jest natomiast dr inż. Jarosław Gniazdowski z Instytutu Inżynierii Mechanicznej.

To są fantastyczni, młodzi ludzie. Bardzo pracowici. Część z nich ukończyła już szkolenia na latanie szybowcami. Aktywnie działają również w naszym klubie.

A kto może do koła dołączyć? To nam zdradził jeden z jego założycieli – Paweł Przekaza.

Do koła może dołączyć każdy student Uniwersytetu Zielonogórskiego, który interesuje się lotnictwem. Na naszej stronie znajduje się krótki formularz i to za jego pomocą można się do nas zgłosić.