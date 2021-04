Od kilku dni na granicach Polski z Niemcami oraz Czechami przeprowadzane są wyrywkowe kontrole sanitarne. Straż Graniczna sprawdza czy podróżujący wykonali testy na COVID-19. Kontrole prowadzone są w formie mobilnej lub w postaci posterunków.

Funkcjonariuszy Straży Granicznej można spotkać praktycznie na wszystkich drogach dojazdowych do granicy. Kontrole na pograniczach są spowodowane pandemią koronawirusa. Warunkiem wjazdu do naszego kraju jest więc posiadanie negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Wszystkie osoby, które chciałyby przyjechać do Polski i takiego negatywnego testu nie mają ze sobą, mają obowiązek zgłosić się do sanepidu, a następnie odbyć kwarantannę. Kontrolujemy, pouczamy. A także proponujemy zawrócenie, jeśli takie osoby nie mają potrzeby wjazdu na terytorium Polski.

Tylko do tej pory skontrolowanych zostało ponad 24 tysiące osób. Blisko połowa z nich nie posiadała negatywnego testu na koronawirusa. Część podróżnych była jednak zwolniona z tego obowiązku na podstawie obowiązujących przepisów. Pozostałe osoby zostały pouczone o konieczności zgłoszenia się do sanepidu lub zawróciły. Wyrywkowe kontrole sanitarne potrwają do 9 kwietnia.