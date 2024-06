Wsiąść do pociągu i to nie byle jakiego będzie można podczas tegorocznych wakacji. Z Zielonej Góry w każdy weekend pojedziemy do Międzyzdrojów, Świnoujścia lub nieco bliżej – do Łagowa. Będą to typowo wakacyjne i turystyczne połączenia. I to już od soboty 22 czerwca.

Mówi Krzysztof Pawlak, dyrektor lubuskiego oddziału Polregio.

Myślę, że hitem będzie pociąg do Świnoujścia. Wyjazd o 5 rano, powrót o 23. Mamy na miejscu 10 godzin na zwiedzanie, na pójście na plażę. Rano jedziemy, wieczorem wracamy. Są to typowo weekendowe pociągi.

Ale i to nie wszystko. Lubuskie Polregio planuje też połączenia turystyczno – wycieczkowe, między innymi do Bolesławca oraz Cottbus. Kolej chce postawić również na… rowery. Mówi Paweł Nijaki, rzecznik prasowy lubuskiego oddziału Polregio.

To jest nasze nowum, będziemy to testować. Bo do tej pory odkrywaliśmy lubuskie pieszo, po tym jak wysiedliśmy z pociągu. Teraz chcemy na rowerach. Już w sobotę pojedziemy z jednośladami do Parku Mużakowskiego, tam zwiedzanie na rowerach. Stamtąd pojedziemy do Tuplic i Przewozu. Ponad 50 km. Ale uspokajam – będzie czas na przerwę, ognisko i odpoczynek.

Więcej szczegółów na temat wakacji z Polregio znajdziecie na stronie spółki.