Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych przestaje być oddziałem dla chorych na COVID-19 – informuje Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. W poście zamieszczonym na jednym z portali społecznościowych możemy przeczytać, że po 14 miesiącach oznacza to powrót oddziału do regularnej pracy. Czyli do tej sprzed pandemii.

Obecnie na oddziale przebywa siedmiu pacjentów. Część z nich to osoby, które dochodzą do siebie po COVID-19. Władze szpitala oraz oddziału spodziewają się jednak, że już w ciągu najbliższych dni sale Oddziału Chorób Zakaźnych zajmą pacjenci z innymi chorobami zakaźnymi.

Przypomnijmy, że od początku pandemii koronawirusa Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych w Zielonej Górze leczył 1010 pacjentów. Zmarło 117 osób.

źródło: Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze