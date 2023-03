Kierowany przez 𝗱𝗿. 𝗵𝗮𝗯. 𝗻. 𝗺𝗲𝗱. 𝗗𝗮𝘄𝗶𝗱𝗮 𝗠𝘂𝗿𝗮𝘄𝗲̨, 𝗽𝗿𝗼𝗳. 𝗨𝗭 Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej znalazł się w wąskiej grupie dziewięciu szpitali akredytowanych i wyróżnionych ważnym certyfikatem. Zaświadcza on, że oddział spełnia wytyczne w zakresie wykonywania 𝘇𝗮𝗯𝗶𝗲𝗴𝗼́𝘄 𝗰𝘆𝘁𝗼𝗿𝗲𝗱𝘂𝗸𝗰𝘆𝗷𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝘆 𝗛𝗜𝗣𝗘𝗖 w leczeniu chorych z przerzutami nowotworowymi do otrzewnej.

Przypomnijmy, że to właśnie w naszym szpitalu w sierpniu 2021 r. po raz pierwszy w Polsce zastosowano w leczeniu onkologicznego pacjenta 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 𝗛𝗶𝗽𝗲𝗰 𝗖𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁 𝗣𝗥𝗦+. Dzięki specjalnemu urządzeniu po przeprowadzonej operacji usunięcia guza, do brzucha pacjenta pompowany jest chemioterapeutyk. Pod wpływem dwutlenku węgla krąży on w powłokach brzusznych, skutecznie je opłukując.

– Dzięki temu jest lepiej rozprowadzany i lepiej penetruje wnętrze brzucha, co umożliwia zniszczenie komórek rakowych, które zostały w powłokach brzusznych, a które mogłyby doprowadzić do wznowy choroby – wyjaśnia prof. Dawid Murawa

Jako pierwsi w kraju Szpital Uniwersytecki dysponował urządzeniem 𝗛𝗶𝗽𝗲𝗰 𝗖𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁 𝗣𝗥𝗦+ i jako jedyni wciąż je posiadamy. Pieniądze na jego zakup (ok. 300 tys. zł) pozyskała, współpracująca z naszym szpitalem Fundacja Chirurgii i Onkologii Polskiej CHOP im. Prof. Pawła Murawy

źródło: Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze