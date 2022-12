Kultura i Sztuka to kolejne koło naukowe, które poznaliśmy w programie “Koła w ruch”. Formacja, potocznie nazywana KiS-em, zrzesza około 30 studentów między innymi takich kierunków, jak literatura i kreacja gier oraz dziennikarstwo. Choć tak naprawdę dołączyć do ich zespołu może każda osobą ucząca się na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Koło organizuje między innymi wieczorki kulturalne oraz spotkania dyskusyjne. O atmosferze panującej w kole opowiada Roksana, przewodnicząca oraz współzałożycielka koła.

Bardzo lubię ludzi, z którymi tworzymy koło. Dlatego też wyszła ta inicjatywa. To też dla nas szansa na poznanie zainteresowań innych osób. Nie musimy ograniczyć się tylko do tego, co my lubimy. To szansa na poznanie pasji innych.