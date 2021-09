W przededniu inauguracji roku akademickiego na Uniwersyteckiego Zielonogórskim sprawdzamy, jak “działa” kierunek lekarski na naszej uczelni. Po sześciu latach bez wątpienia można powiedzieć jedno: To duży sukces.

Do tej pory samorząd województwa lubuskiego przeznaczył na współfinansowanie kierunku już 20 milionów złotych. Do tego dochodzą stypendia. Celem jest bowiem zwiększenie liczby lekarzy i pielęgniarek w lubuskich szpitalach i zatrzymanie kadry medycznej w regionie. Przyznaje to podczas niedawnej konferencji prasowej marszałek województwa Elżbieta Polak.

To są stypendia, którymi możemy się chwalić w całej Polsce. Nikt takich nie daje, dwa tysiące miesięcznie dla każdego studenta. Przeznaczyliśmy 4,5 miliona złotych na ten cel. Chcemy sami wykształcić kadrę, bo jest deficyt lekarzy w Polsce. To daje efekty, wielu absolwentów chce tu zostać.

O znaczeniu kierunku lekarskiego mówi również rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, profesor Wojciech Strzyżewski.

Dzięki rozwojowi szpitala my możemy sobie pozwolić na zwiększenie liczby studentów. W tym roku zwiększyliśmy limit na kierunku lekarskim o 20 osób, a na kierunek pielęgniarski o 30 osób. Dzięki temu w przyszłości może limit będzie jeszcze większy. Ta opieka medyczna będzie własnego chowu.

W ostatnich latach przyznano 199 stypendiów dla studentów kierunku lekarskiego i 60 stypendiów dla studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.