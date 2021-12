Komunikacja zastępcza do Zbąszynka jeszcze tylko do marca przyszłego roku? Są na to duże szanse, choć na sto procent niczego nie można być pewnym.

Przypomnijmy, że ze względu na przedłużający się remont torów wciąż nie można bezpośrednio dostać się z Zielonej Góry do Poznania lub Warszawy. Pasażerowie zmuszeni są korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej jadąc do Zbąszynka. Dopiero tam wsiadają do pociągu. Jak powiedziała w rozmowie z Radiem Index Marzena Skubiszyńska – dyrektor Polregio w Lubuskiem – spółka czeka na ukończenie realizacji tej inwestycji.

Jesteśmy przygotowani, by uruchomić połączenie już bez komunikacji zastępczej już z końcem roku Wszystko zależy od tego, czy zarządca lub wykonawca sprosta zadaniu, aby można było realizować przewozy.

Zarząd Polregio wspólnie z Urzędem Marszałkowskim na bieżąco monitoruje sytuację tym bardziej, ze termin zakończenia prac był już kilkukrotnie przesuwany. Jak wygląda sytuacja dziś?

Niedokończone są stacje w Sulechowie i Babimoście. Mamy informacje, że wykonawcę nękają kradzieże sieci trakcyjnej i na pewno wszystkie te elementy do czasu bezpiecznego uruchomienia połączeń musza zostać usunięte.

Przypomnijmy, remont na odcinku Czerwieńsk – Zbąszynek rozpoczął się ponad półtora roku temu. To jedna z kluczowych inwestycji komunikacyjnych w naszym regionie. W jej ramach ma być wyremontowany most na Odrze w Pomorsku i kilkudziesięciokilometrowy odcinek torów.