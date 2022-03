Kiedy żużlowcy Stelmetu Falubazu Zielona Góra odbędą pierwszy w tym roku trening przy W69? Takie pytanie zadają sobie pewnie sami żużlowcy jak i kibice. Postanowiliśmy to sprawdzić.

W tej chwili na torze przy Wrocławskiej trwają prace. Pierwsze treningi planowane są na początku przyszłego tygodnia. Mówi Andrzej Wnęk ze sztabu szkoleniowego zielonogórskiej drużyny.

Koło band jest wszystko przygotowane zgodnie przepisami. Zaczęliśmy prace przygotowujące do ułożenia właściwej nawierzchni. Można powiedzieć, że w przyszłym tygodniu rusza prace, by tor mógł być gotowy. Kiedyś były wyścigi kto pierwszy, dla nas to jest nieważne. Najważniejsze, by zawodnicy mogli pojeździć i potrenować przed sezonem.