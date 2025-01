Władze województwa są przekonane co do konieczności powołania własnej spółki transportowej. Samorząd województwa chce się w ten sposób usamodzielnić komunikacyjnie.

Jednocześnie Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa podkreśla, że współpraca ze spółką Polregio nadal obowiązuje i sporo kosztuje.

Co do tego, żeby spółka transportowa powstała, to jesteśmy jednomyślni i przekonani. Chcemy mieć swoją niezależność, nie chcemy bazować tylko na Polregio. Trzeba rewidować złe rzeczy. Na kontrakt z Polregio przeznaczmy niebagatelne pieniądze 140 mln zł, a do tego 10 mln zł na serwisy.