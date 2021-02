W dobie pandemii koronawirusa kluby mają duże problemy z dopięciem budżetu. W dużej mierze są one bowiem współfinansowane przez samorządy. Jak wygląda sytuacja w Zielonej Górze?

Wczoraj o tym rozmawialiśmy z Januszem Kubickim. Włodarz miasta w audycji „Prezydent na 96 FM” zapytany był o to, kiedy zostanie rozpisany konkurs dla dwóch zawodowych klubów: Falubazu i Zastalu?

Jak będziemy do tego przygotowani finansowo i merytorycznie, na pewno to zrobimy. W tej chwili kończymy konkurs dla sportu młodzieżowego. Żaden klub nie zostanie bez pomocy. Kluby muszą też zrozumieć miasto. My oba kluby poprosiliśmy, o to, abyśmy mieli wgląd w finanse. Jeden klub wyraził zgodę, kończymy audyt. Na drugi klub czekamy. Będziemy to robić, ale chcemy mieć jasność, na co idą pieniądze z miasta.