Dziś w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka zaczął działać szpital tymczasowy dla pacjentów zmagających się z koronawirusem. O tym, jak długo obiekt będzie pełnił taką rolę pytaliśmy w dzisiejszej audycji Region Południe.

Naszym gościem był Tomasz Wróblewski, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, który poinformował, że umowa na funkcjonowanie lecznicy jako szpitala tymczasowego będzie obowiązywać do końca kwietnia.

Jeżeli poradzimy sobie z epidemią do tego czasu, to nastąpią działania zmierzające do wyposażenia jednostek. Przypomnę, że samorząd województwa przekazał na wyposażenie CZMiD dodatkowe 15 mln zł. Trwają też ostatnie negocjacje z Komisją Europejską, która deklaruje przekazanie na wyposażenie 20 mln zł.

Likwidacja szpitala tymczasowego i przekształcenie go w pierwotną funkcję – Centrum Zdrowia Matki i Dziecka to koszt ok. 1 mln 400 tys. zł. Takie pieniądze zobowiązał się przekazać wojewoda lubuski.

Samo Centrum Zdrowia Matki i Dziecka niebawem rozpocznie kompletowanie wyposażenia.

Szpital rozpoczyna procedury przetargowe na wyposażenie. Jeżeli epidemia przygaśnie do końca kwietnia, to wtedy będziemy wyposażać centrum i w pierwszym półroczu zostanie ono uruchomione.

Więcej w całej audycji Region Południe. Program w poniedziałki o 12:30.