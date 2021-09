Nie zwalniają tempa kickbokserzy Akademii Sportów Walki Knockout Zielona Góra. Nasi zawodnicy mają za sobą kolejne, prestiżowe imprezy.

W Kartuzach nasi wojownicy rywalizowali podczas zawodów o mistrzostwo Polski w formule kick light przywożąc pięć medali, w tym trzy złote, jeden srebrny i jeden brązowy.

Do złotych medali przyzwyczaili nas liderzy naszego klubu, Kacper Frątczak i Rafał Gąszczak, którzy zanotowali kolejne zwycięstwa kwalifikując się do kadry narodowej w tej formule. Złoto wywalczył Krzysztof Jasiukiewicz – debiutant, który startował w kategorii open. Dwóch juniorów przywiozło medale: Olaf Szczepaniak i Michał Lewandowski odpowiednio srebrny i brązowy. Bardzo się cieszę, bo była to duża impreza.