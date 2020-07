Zobacz info

Gdy twoja dusza pragnie śpiewać i wiesz jak bardzo chcesz, ale nie wiesz gdzie i z kim. A może wątpisz czy potrafisz śpiewać, może ktoś ci powiedział, że śpiewanie nie jest dla ciebie, ale nadal masz na to straszną ochotę. To właśnie ciebie zapraszam na te warsztaty. Będziemy śpiewać razem śmiało i dla własnej przyjemności proste pieśni ludowe pochodzące z różnych krajów Europy. Gdzie: ul. Niecała 2a, Zielona Góra (naprzeciwko Lotnika) Kiedy: co czwartek od 18:30 do 20:00 Co to znaczy, że będzie...