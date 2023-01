Zaledwie kilka dni dzieli lubuskich uczniów od rozpoczęcia długo wyczekiwanych ferii zimowych. Przypomnijmy – w naszym regionie ferie potrwają od poniedziałku 30 stycznia do piątku 10 lutego. A tegoroczna przerwa zimowa zapowiada się wyjątkowo – pierwszy raz od kilku lat będą to prawdopodobnie białe ferie także w naszym województwie.

Lubuscy mundurowi przypominają zatem o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas śnieżnego szaleństwa. Podinsp. Małgorzata Barska, rzecznik prasowy KMP w Zielonej Górze, zwraca uwagę między innymi na najbardziej popularną w tym czasie zabawę, czyli jazdę na sankach.

Przede wszystkim z dala od ulicy i samochodów. Zdarzają się sytuację, że górki prowadzą wprost na drogę. Przestrzegajmy przed takimi miejscami nasze dzieci. Najlepiej zjeżdżać na sankach w wyznaczonych do tego miejscach, na specjalnych torach.

Niemałą szkodę można wyrządzić także niepozornie wyglądającą śnieżką. Tutaj również policjanci apelują o rozsądek. Podinsp. Barska przypomina – śnieżkami nie rzucamy w osoby obce, szyby oraz auta.

Pamiętam sytuację sprzed kilku lat, jak dzieci zrzucały bryły śniegu z zielonogórskich wiaduktów prosto na auta. To jest bardzo niebezpieczne i niedopuszczalne, przypominajmy o tym dzieciom. Natomiast maluchy, które zostają w tym czasie same w domach – przypominajmy im, że nie mogą nikogo obcego wpuszczać do mieszkania.