Słońce na niebie, czas więc sięgnąć po okulary przeciwsłoneczne. A tych na rynku nie brakuje. Możemy je kupić już nie tylko u optyka, ale także na rynku, straganach nad morzem, w drogeriach, a nawet w sklepach obuwniczych i spożywczych. I tutaj powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza – czy wszystkie te okulary są właściwe dla naszych oczu? A może zamiast pomóc, bardziej nam zaszkodzą.

Jak mówi Justyna Sokołowska, optyk i doradca klienta w salonie optycznym, kupując okulary warto zwrócić uwagę nie tylko na ich oprawki, kolor szkieł, kształt, ale także na bardzo ważne dla naszych oczu właściwości ochronne. Szczególnie ważny jest odpowiedni filtr UV.

Filtr UV 400 powoduje, że mamy ochronę oka przed wiązką światła do 400 nanometrów. Czyli daje to nam ochronę oka zarówno przed filtrami UV A i B. Dodatkowym aspektem jest posiadanie polaryzacji. Często myślimy, że jest to powłoka lustrzana, odbijająca się na różne kolory. Sama zaś polaryzacja niweluje odblaski.