To już ostatnia prosta, jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego. Przypomnijmy – Polacy za dwa tygodnie kolejny raz pójdą do urn. Tym razem wybierać będą przedstawicieli do europarlamentu. Czy 9 czerwca to dobry moment na kolejne wybory?

O komentarz poprosiliśmy posła PiS Jerzego Maternę, który także do europarlamentu startuje.

Nie jest dobrze. Ludzie nie czują tego, są jeszcze na mieście bilboardy samorządowe. Ale tego się nie zmieni. To UE wyznacza termin.

My dopytujemy – czy na wynik wyborów do europarlamentu mogą mieć wpływ te kwietniowe, czyli samorządowe?

Wybory parlamentarne – one dały narrację. Pewien kształt. Już widzimy tego skutki, brak realiizacji inwestycji. Które były zapowiadane.

