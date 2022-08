Klub Bezpartyjni Samorządowcy ma nowych członków. Do dotychczasowego gremium dołączyli radni Lewicy – Maria Jaworska oraz Tadeusz Jędrzejczak. Klub poinformował o nowych członkach wczoraj, tuż przed sesją sejmiku województwa lubuskiego.

Jak mówi szef bezpartyjnych – Sławomir Kowal – dołączenie do ich szeregów Marii Jaworskiej oraz Tadeusza Jędrzejczaka to szansa na wzmocnienie sceny politycznej. Kowal dodał także, że Jaworska i Jędrzejczak to bez wątpienia silne jednostki i kopalnie wiedzy samorządowej.

Tym samym klub bezpartyjnych stał się drugim największym w rządzącej regionem koalicji.