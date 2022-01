Za nami 2021 rok. Jaki on był w zielonogórskiej polityce?

Z jednej strony owocny, bo przecież miasto przystępuje do wielu ważnych inwestycji. Z drugiej zaś upłynął pod znakiem politycznych sporów głównie na linii prezydent – radni Koalicji Obywatelskiej.

Radny KO Marcin Pabierowski, pytany o podsumowanie minionych 12 miesięcy odpowiedział:

Widzimy małą troskę jeśli chodzi o przedsiębiorców. Do tego kwestia podatków. Prezydent je podnosi, a to nie jest dobre w covidzie. Małe jest zaangażowanie miasta w służbę zdrowia i brak strategii. Ostatnio zapoznałem się ze strategią województwa lubuskiego. Ona jest jakaś. My nie mamy perspektywy, w którą stronę idzie miasto.