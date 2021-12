– Prześwietlimy każde euro i każdą złotówkę, które trafiły do Łukasza Mejzy – mówiła dziś lubuska marszałek Elżbieta Polak. Przypomnijmy, firma posła i wiceministra sportu „Future Wolves” miała świadczyć usługi szkoleniowe w formie e-learningu.

I za to dostała pieniądze w ramach Lubuskich Bonów Rozwojowych. Ponad 664 tysiące złotych.

Zarząd województwa przeprowadził kontrolę wśród operatora projektu Agencji Rozwoju Regionalnego. Kontrola czeka jeszcze drugiego operatora Zachodnią Izbę Handlowo-Przemysłową.

Realizacja bonów polegała na tym, że to firmy otrzymywały bony i to one zamawiały usługi szkoleniowe. Zarząd województwa postanowił zlecić audyt zewnętrzny, żeby nie było żadnych wątpliwości. Audyt zostanie przeprowadzony w ramach całego projektu.