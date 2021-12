Dziś Wigilia, wieczorem z najbliższymi zasiądziemy do wigilijnego stołu i… no właśnie, damy się ponieść kulinarnemu, świątecznemu szaleństwu?

Pewnie w dużej mierze tak, bo przecież wigilijne potrawy to uczta dla podniebienia. Jedni uwielbiają barszcz z uszkami czy pierogi, a inni rybę pod każdą postacią. Ola Mejsnerowska, zielonogórska dietetyczka uważa, że podczas świat możemy sobie pozwalać na dużo.

Pozwalamy sobie na święta, przede wszystkim na spokój, atmosferę. Jedzenie jest czymś, co nas łączy i myślę, że jeśli w ten sposób podejdziemy do tych świąt, bez względu na to, co na tym stole będzie.