Centrum Zdrowia Matki i Dziecka to placówka, w której pojawią się wyspecjalizowane oddziały do leczenia najmłodszych Lubuszan. Zdaniem radnej sejmiku, Aleksandry Mrozek, nie rozwiąże jednak w pełni problemów pediatrii w regionie. Przedstawicielka klubu Samorządowe Lubuskie złożyła cztery interpelacje w sprawie tej gałęzi medycyny w Lubuskiem. W jednej z nich pyta o to, czy dokonano oceny oddziaływania Centrum Zdrowia Matki i Dziecka na całe województwo.

Radna uważa, że należy przyjrzeć się sytuacji oddziałów pediatrycznych w szpitalach powiatowych.

Pediatria nie skupi się wyłącznie w centrum. Mamy oddziały pediatryczne, w okrojonej już ilości, w szpitalach rejonowych. One też muszą funkcjonować. Sam temat interpelacji to tylko przejaw normalnej troski o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych.

Kierownik oddziału pediatrii Szpitala Uniwersyteckiego, Kazimiera Kucharska-Barczyk, przypomniała, że budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka poprzedziły spotkania ze starostami powiatów.

To chodzi o wspólną budowę i wspólne zabezpieczenie opieki dla naszych małych pacjentów, bo każdy myślał, że zabierzemy coś z powiatu. Te małe szpitale powiatowe były zdecydowanie wcześniej zlikwidowane niż zaczęliśmy budowę centrum. Jak zostałam ordynatorem, a pracuję tu już czterdzieści lat, to było 10 oddziałów powiatowych w rejonie Zielonej Góry, teraz mamy 5. Część tych dzieci po prostu trafia do naszego szpitala. Jakoś starostowie dali się przekonać, że to będzie nasza wspólna sprawa.

Aleksandra Mrozek zapytała też o pozyskiwanie specjalistów do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. O kadrze, która ma zasilić lecznicę, mówił prof. Marcin Zaniew, pediatra nefrolog i pełnomocnik zarządu szpitala ds. utworzenia centrum.

Udało nam się już zatrudnić czy namówić pana prezesa do zatrudnienia już w tym momencie, celem przygotowania gruntu, trzy osoby. Oprócz pani profesor Gorczyńskiej, która zadeklarowała podjęcie się funkcji bycia koordynatorem onkologii – pana profesora Ryżko. Jest to osoba znana i ceniona, która była szefem gastroenterologii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. A od 1 września jest zatrudniony – nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, czy jest to oficjalna informacja – pan profesor Marcin Polok, wysokiej klasy specjalista, urolog dziecięcy.

Prof. Zaniew dodał, że osobiście zajmie się pododdziałem nefrologii dziecięcej, a w ramach oddziału chirurgii został zatrudniony ortopeda.

W Centrum Zdrowia Matki i Dziecka ma znaleźć się m.in. Oddział Pediatrii Ogólnej z 52 łóżkami, w tym sześcioma izolacyjno-zakaźnymi, 12- łóżkowy Oddział Onkologii Dziecięcej i Oddział Intensywnej Terapii na 6 łóżek. Budowa placówki to koszt ponad 112 milionów złotych, natomiast wyposażenie ma kosztować 46 milionów.