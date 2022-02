Co dalej z „Medykiem”? Wciąż temat przeniesienia placówki z Zielonej Góry do Sulechowa budzi wielkie emocje. Zbieramy opinie w tej sprawie.

Dziś gościliśmy radnego Prawa i Sprawiedliwości Jacka Budzińskiego. Gość „Rozmowy na 96 FM” mówił wprost: To chory pomysł.

Pomysł jest chory i nie ma merytorycznego uzasadnienia. Gadanie o tym, że przeniesienie “Medyka” do Sulechowa poprawi warunki nauczania, bo tam jest sala gimnastyczna jest nie powiem skąd wzięty. Sala jest teraz niepotrzebna. Tu chodzi o to, by pomieszczenia przerobić dla niemieszczącej się administracji szpitala.