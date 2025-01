Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują dla prawie całego województwa lubuskiego, w tym powiatu zielonogórskiego.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zakłada, że w porywach wiatr może dochodzić do 75 km/h. Prognozowana średnia prędkość to 40 km/h. Możliwe nawet wyładowania atmosferyczne. Ostrzeżenie obowiązuje w piątek, 3 stycznia, do godziny 22:00.