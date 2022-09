Sezon na grzyby można uznać za otwarty. Zanim jednak wybierzemy się do lasu warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Pierwsza z nich to wybieranie się na grzyby do lasu, który znamy. Tak, żebyśmy bez problemu mogli trafić z powrotem do domu lub auta.

Co, jeśli jednak się zgubimy? Wtedy powinniśmy zaalarmować odpowiednie służby ratunkowe lub rodzinę i podać swoją lokalizację choćby na podstawie znaków pozostawionych przez leśników. Bywa jednak i tak, że telefon nam się rozładuje lub wcale go ze sobą nie zabierzemy. Co wtedy? To wyjaśnia podinsp. Małgorzata Barska, rzeczniczka prasowa zielonogórskich policjantów.

Powinniśmy do traktu, który jest wyznaczony przez leśników i iść wzdłuż niego. Aż dojdziemy do jednej z głównych dróg.

Dobra znajomość lasu to jedno. Równie ważna jest też znajomość grzybów, bo wśród tych jadalnych są również trujące. Mówi Marek Maciantowicz, specjalista do spraw ochrony przyrody w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Powinniśmy zbierać tylko te grzyby, które dobrze znamy. Których jesteśmy pewni. Generalnie – owocniki dobrze wykształcone, o charakterystycznych cechach.

Bardzo ważny jest także sposób zbierania grzybów.

Podstawowa zasada to wykręcanie grzybów. Jeśli owocniki są duże, to możemy je podciąć u nasady. Unikamy jednak ucinania w połowie trzonka, bo to może doprowadzić do zamierania grzybni.

Dodajmy, że wybierając się do lasu można skorzystać także ze specjalnej aplikacji MDBL. Można ją ściągnąć na telefon, co znacznie ułatwi nam poruszanie się po lesie.